Египет проводит новый тендер на закупку растительных масел

Согласно данным агентства Plantureux, 7 декабря государственный оператор продовольственного рынка Египта объявил тендер на закупку 30 тыс. тонн растительных масел, сообщает АПК-Информ.

В частности, Египет планирует законтрактовать на импорт 15 тыс. тонн соевого масла и аналогичный объем подсолнечного масла.

По условиям тендера, поставка товара импортеру должна быть осуществлена в первой половине января 2010 г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 декабря.