Египет проводит новый тендер на закупку растительных масел
11:23, 08 декабря 2009Агро
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Согласно данным агентства Plantureux, 7 декабря государственный оператор продовольственного рынка Египта объявил тендер на закупку 30 тыс. тонн растительных масел, сообщает АПК-Информ.
В частности, Египет планирует законтрактовать на импорт 15 тыс. тонн соевого масла и аналогичный объем подсолнечного масла.
По условиям тендера, поставка товара импортеру должна быть осуществлена в первой половине января 2010 г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 10 декабря.
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