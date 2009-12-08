В Украине собрано более 48 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 7 декабря 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 48,145 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,4 млн. га, или 99% планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 31,3 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали более 10,3 млн. тонн кукурузы с площади более 2 млн. га, что составляет 96% от плана, при средней урожайности 50,9 ц/га.

Продолжается уборка сои. К указанной дате намолочено 1,02 млн. тонн семян (99,7% от плана) при средней урожайности 16,3 ц/га.

Кроме того, к указанной дате аграрии накопали почти 10,3 млн. тонн сахарной свеклы с 324 тыс. га, при этом вывезено 10,09 млн. тонн корнеплодов.