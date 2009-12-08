Завтра в некоторых регионах Украины дожди с мокрым снегом

Завтра в некоторых регионах Украины пройдут дожди с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 9 декабря будет облачно с прояснениями. В западных областях и южной части местами небольшой дождь с мокрым снегом; ночью и утром в отдельных районах туман; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юге Крыма 4-9°. На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью в северных областях местами небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на востоке ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза.

Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в столице температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.