Мировой рынок бананов демонстрирует устойчивость к кризису. К такому выводу пришли эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, сообщает Агро Перспектива.

По оценкам ФАО, в текущем году общий объем импорта составит 13,8 миллиона тонн. Это всего на 3,3% меньше, чем в 2007-ом. Устойчивость рынка обеспечивает растущий спрос на бананы и другие тропические фрукты в развивающихся странах, прежде всего в Китае. В то же время потребление бананов в развитых странах несколько сократилось. Импорт в страны Евросоюза упал на 4%, а в США - на 5,5%.

Специалисты считают, что главной причиной стабильности рынка бананов стало растущее понимание, что фрукты полезны для здоровья. Кроме того, в семейных бюджетах фрукты занимают достаточно скромное место, и изменение цен или доходов потребителя мало сказывается на растущем спросе. unmultimedia.org