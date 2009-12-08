В РФ в 2010 г. ожидается собрать 45 млн. тонн озимых

Минсельхоз РФ прогнозирует, что валовой сбор зерна озимых культур в России в 2010 г. ожидается в пределах 45 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

В настоящее время в России посеяно 17,8 млн. га озимых зерновых культур, что на 5,6% больше уровня прошлого года. Предварительный общий прогноз урожая зерновых на 2010 г. Минсельхоз озвучит в марте. Об этом в ходе пресс-конференции 7 декабря заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, что при прогнозном плане сбора зерна в 85 млн. тонн урожай зерновых в России в 2009 г. составил 93 млн. тонн в чистом весе (в 2008 г. — 108,1 млн. тонн).

Говоря о Доктрине продовольственной безопасности, Е.Скрынник отметила, что этот важнейший документ определяет все жизнеобеспечение по всем основным видам продуктам питания, в нем учтены все рекомендации по продбезопасности FAO ООН.

Согласно Доктрине, Россия должна обеспечивать себя зерном на 95%, по молоку и молокопродуктам — на 90%, по мясу — на 85%.