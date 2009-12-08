Ющенко открыл на Волыни новую фабрику «NESTLE»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в с. Смолыгив Луцкого района Волынской области принял участие в торжественном открытии первой очереди фабрики по производству продуктов питания ОАО «Волыньхолдинг» корпорации «NESTLE» в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, приветствуя собравшихся с этим событием, Президент выразил убеждение, что новый промышленный объект улучшит обеспечение Украины отечественной пищевой продукцией, будет способствовать приближению к европейским стандартам и созданию новых рабочих мест в регионе и пр.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что такое событие, как сегодняшнее, также являются свидетельством процесса возрождения украинского аграрного сектора. Он напомнил, что в целом на протяжении последних лет в аграрной отрасли произошли позитивные изменения.

«Украина из года в год восстанавливает свой статус житницы Европы», - сказал Президент, напомнив также, что на протяжении последних лет Волынь стабильно собирает ориентировочно 700 тыс. тонн зерна.

Говоря об усилиях, приложенных для развития сектора, Президент обратил внимание на рост объемов инвестиций.

«За эти 4 года Украина имела самые высокие экономические показатели... за эти годы Украина получила 30 миллиардов долларов иностранных инвестиций», - сказал он, выразив убеждение, что в настоящее время удалось создать «уникальное инвестиционное поле, и темпы прироста инвестиций были самыми высокими в Европе».

Глава государства отметил, что кризис является хорошим поводом для поиска новых эффективных путей ведения хозяйства – и сегодняшний пример это ярко доказывает. Он выразил уверенность, что количество успешных проектов, подобных сегодняшнему, в Украине будет увеличиваться при условии осуществления глубоких экономических и бюджетных реформ, продолжения евроинтеграционного курса.

«Если Украина будет иметь украинского премьер-министра, который заботится о реформах, интеграции, через 3-4 года мы будем иметь здесь самую модерную европейскую экономику», - сказал он.

Президент осмотрел первую очередь нового предприятия, в которую входит склад сырья для производственных мощностей ОАО «Волыньхолдинг», и образцы продукции. Как проинформировали главу государства, в складских помещениях с самым современным оборудованием можно будет хранить 250 тыс. тонн продукции в год.

*** ОАО «Волыньхолдинг» - украинский лидер по производству холодных соусов под торговой маркой «Торчин» - было создано в 1994 году. В конце 2003 года Nestle S.A. приобрела 100% акций предприятия.

В 2007 году компания Nestlе получила разрешение на строительство новой фабрики пищевых продуктов в с. Смолыгив, рядом с существующим заводом. Новая фабрика построена по мировым стандартам Nestle и станет самым крупным и самым современным предприятием Украины по производству холодных соусов. Планируется, что инвестиции в строительство завода превысят 25 млн. евро. Начальная мощность будет составлять 25 тысяч тонн продукции в год.

Компания Nestlе (Швейцария) - одна из крупнейших мировых компаний по производству продуктов питания, которой в настоящее время принадлежит 481 фабрика в 87 странах мира.