Аграрии Донецкой обл. с начала года получили из Госбюджета 63,7 млн. грн.

Главное управление агропромышленного развития Донецкой области на 4 декабря т.г. из Государственного бюджета получило по программам поддержки агросектора 63 млн. 705,9 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития, полученные средства в объеме 61 млн. 870,9 тыс. грн. (или 97%) направлены на счета предприятий.

В частности, по программе «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров АПК» (Донецкий учебно-курсовой комбинат)» получено 218 тыс. грн. и полностью перечислено учреждению для обеспечения деятельности.

По программе «Организация и регулирование деятельности учреждений в системе АПК» получено 498,4 тыс. грн. и полностью перечислено учреждениям для обеспечения деятельности.

Для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов Министерством аграрной политики направлено 22,4 млн. грн. Из них перечислено предприятиям 22 млн. грн. (98%).

Для осуществления финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов за счет средств Стабилизационного фонда от Министерства аграрной политики поступило 25 млн. грн., которые полностью перечислены получателям.

По программе «Государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков» получено 2 млн. 179 тыс. грн., которые полностью перечислены получателям.

По программе «Бюджетная дотация за выращенные и сданные на забой и переработку скот и птицу (кредиторская задолженность за 2008)» получено 8 млн. 108,4 тыс. грн. Из них уплачено сельхозпроизводителям 8 млн. 107,5 тыс. грн. (99%).

По программе «Бюджетная дотация за выращенный и сданный на забой и переработку скот» получено 292 тыс. грн. (средства Стабилизационного фонда), из них уплачено сельхозпроизводителям 291 тыс. грн. (99%).

По программе «Дотация на 1 га посевов яровых культур» для погашения кредиторской задолженности за 2007 год поступило 0,6 тыс. грн.

По программе «Племенные пчелосемьи» поступило 3 тыс. грн., которые полностью перечислены получателям.

По программе «Частичная компенсация стоимости электроэнергии на орошаемых землях» получено 230,7 тыс. грн., которые полностью перечислены получателям.

По программе «Прирост поголовья коров молочного, мясного и комбинированного направления производительности собственного воспроизведения» получено 438 тыс. грн., которые полностью перечислены получателям.

По программе «Селекция в растениеводстве» получено 107 тыс. грн., которые полностью перечислены получателям.

По программе «Закладка и надзор за молодыми садами, виноградниками и ягодниками» получено 152 тыс. грн., из них 135 тыс. грн. перечислены получателям (89%).