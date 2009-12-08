В Украине есть Министерство агрополитики, но нет ее самой

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет об отсутствии в Украине государственной политики в отрасли сельского хозяйства.

“В Украине есть Министерство аграрной политики, но нет самой аграрной политики. Вместо нее существует лишь система поддержки избранных производителей и уничтожения всех других”, - об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО убежден – механизма государственной поддержки крестьян сегодня не существует, а средства, выделяемые на государственную поддержку сельхозпроизводителей, не только крайне недостаточны по объемам, но и неэффективно используются.

“В Украине сложилась грустная традиция, когда государственные дотации предоставляются лишь высоко прибыльным предприятиям, а не тем, кто в них в действительности нуждается. Простые крестьяне не получают никакой поддержки со стороны государства, - констатировал А.ГРИЦЕНКО. - Кроме того, малые и средние производители сельхозпродукции имеют большие проблемы с получением денег на закупку топлива, семян, минеральных удобрений и прочее”.

Еще одной актуальной проблемой, по убеждению кандидата в президенты, является отсутствие государственной поддержки украинского сельхозпроизводителя на внешних рынках. “Именно поэтому Украина, имея богатство – плодородные земли, закупает сахар в Беларуси, зерно в Аргентине, картофель в Египте, а яблоки в Польше. Эту ситуацию нужно исправить”, - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО предлагает, прежде всего, обеспечить государственное регулирование рынка сельхозпродукции за счет закупки до 10% объема выращенного урожая отдельных культур. Также он считает необходимым ввести эффективные, прозрачные, некоррумпированные, доступные финансово-кредитные инструменты поддержки производства сельхозпродукции.

“Нужно усовершенствовать налогообложение сельхозпредприятий с учетом сезонности производства, чтобы не приходилось выискивать средства для уплаты налогов в момент самой острой потребности в них. Кроме того, Украина должна продавать не просто сельхозпродукцию, а, как говорят, конечный продукт”, - уверен А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что сегодня массово в аренду сдаются земли, на которых выращивают культуры типа подсолнуха, рапса, которые сильно истощают землю, а затем это сырье вывозят за границу, где ее перерабатывают и “снимают все сливки”. “Поэтому в этом вопросе также нужно государственное регулирование”, - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО также настаивает на необходимости развития инфраструктуры сел, поселков, небольших городов. “Ведь село - это не только земля, но и люди, которые на ней очень тяжело работают. Нужно возродить инфраструктуру села, чтобы были нормальные дороги, горячая вода, возможность получить квалифицированную медицинскую помощь и образование. Чтобы дети, которые оканчивают школу в селе, имели такие же возможности для последующего развития и обучения, как и другие дети”, - подчеркнул он.