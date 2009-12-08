В Крыму под урожай 2010 г. подготовлено всего 24% семян яровых

К началу декабря 2009 г. в Крыму сельхозпредприятия для посева под урожай 2010 года подготовили всего 5,9 тыс. тонн кондиционных семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 24,2% от общей потребности семян, из них 4,2 тыс. тонн (71,2%) - семена высоких репродукций.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, по состоянию на 4 декабря 2009 г. на проверку в райгоссеминспекции Крым поступило всего 7,6 тыс. тонн семян яровых зерновых, в том числе ярового ячменя - 5,3 тыс. тонн, овса - 0,6 тыс. тонн, яровой пшеницы - 0,07 тыс. тонн, риса - 1,1 тыс. тонн, гороха - 0,4 тыс. тонн, нута - 0,2 тыс. тонн, сорго - 0,02 тыс. тонн. Кроме того, семян сои поступило 0,1 тыс. тонн.

Райгоссеминспекциями проверено всего 6,6 тыс. т (26,9% от общей потребности) семян яровых зерновых и зернобобовых культур, в том числе ярового ячменя - 4,8 тыс. т (49,1%), овса - 0,5 тыс. т, (36,1%), риса - 0,6 тыс. т (14,8%), гороха - 0,4 тыс. т, нута 0,2 тыс. т, семян сои - 0,1 тыс. т.

Для посева под урожай 2010 года подготовлено 4,3 тыс. т семян ярового ячменя (43,4%), овса - 0,4 тыс. т (31,1%), гороха -0,4 тыс. т, нута - 0,2 тыс. т, риса - 0,6 тыс. т (13,7%).