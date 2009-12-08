Донецкие сельхозпредприятия обеспечены ГСМ более, чем на 100%

В Донецкой области обеспеченность сельскохозяйственных предприятий горюче-смазочными материалами (ГСМ) в настоящее время превышает их потребность более чем на 100%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

В частности, дизельного топлива закуплено 1,8 тыс. тонн, бензина – 0,7 тыс. тонн, дизельных смазочных масел - 0,07 тыс. тонн.

В ОГА отметили, что на период осенне-полевых работ 2009 года для хозяйств области предусмотрено снабжение нефтепродуктами в объеме: дизельное топливо - 1,779 тыс. тонн; бензин - 2,751 тыс. тонн.

На выполнение соответственного правительственного распоряжения операторы-поставщики ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «Агротехника-Украина» и ООО «АМК-24» осуществили оплату 1 647 тонн дизельного топлива и 1 120 тонн бензина, которые полностью отгружены сельхозпроизводителям.