Мировые рынки в 2010 г. столкнутся с дефицитом кофе

Дефицит кофе на мировых рынках в течение следующего года продолжит расти на фоне сокращения производства, вызванного низкой урожайностью в ключевых странах-экпортерах из-за неблагоприятных погодных условий на протяжении последних месяцев, сообщило агентство Bloomberg. Согласно прогнозу, обнародованному исполнительным директором Международной организации кофе (International Coffee Organization) Нестором Осорио (Nestor Osorio) в ходе состоявшейся во вьетнамском городе Хошимин 15-ой конференции Asia International Coffee Conference, объем поставок кофе на мировые рынки в течение подотчетных 12 месяцев (1 октября 2009 года - 30 сентября 2010 года) составит от 123 до 125 миллионов мешков, вес которых составляет, согласно принятой мере измерения, 60 килограмм. В то же время, как отметил Осорио, уровень мирового потребления за этот период оценивается в 132 миллиона мешков. Главной причиной падения поставок кофе исполнительный директор Организации назвал переменчивые погодные условия. Так, проливные дожди в трех из четырех стран, входящих в число лидеров про производству этого любимого по всему миру продукта, - Бразилии, Вьетнаме и Колумбии - привели к неурожаю. "Погода была изменчивой. Январь и февраль станут ключевыми для урожая в Бразилии и Вьетнаме", - подчеркнул Нестор Осорио. Ситуация усугубилась и тем, что внутренний спрос на кофе в некоторых странах-экпортерах продолжает расти, а, следовательно, местные власти могут принять решение о снижении экспорта, что, в свою очередь, вызовет скачок цен на мировых рынках. "Бразильцы и индонезийцы (Индонезия вырвалась на третье место про объемам производства кофе в прошлом году) пьют все больше кофе", - цитирует агентство слова Осорио. Представитель Организации также отметил, что цены на кофе сорта "арабика", используемого для приготовления напитков, к примеру, в сети одной из самых популярных по всему миру кофеен Starbucks, взлетели за прошедший год уже на 30%. В то же время цены на сорт кофе "робуста", используемый для быстрорастворимого кофе и кофе "эспрессо", упали на 12%. Положение дел на мировом кофейном рынке не может не огорчить любителей этого напитка, потребивших за октябрь 2008 - сентябрь 2009 года 130 миллиона мешков кофе. К тому же другое неутешительное для "кофеманов"известие пришло в конце ноября с конференции Международной организации сахара (International Sugar Organization). Согласно прогнозу, в первом полугодии 2010 года мировой экономике угрожает "сахарный кризис"в связи с тем, что предложение сахара не сможет полностью обеспечить спрос на данный продукт. Так, по словам аналитиков, дефицит товарного сахара-рафинада в следующем году может достичь уровня в 3-4 миллиона метрических тонн, а некоторые покупатели сахара, такие как Бангладеш, Индия и Малайзия, уже сталкиваются с нехваткой этого продукта. К тому же ситуация, по их мнению, "может ухудшиться", а "единственный ответ для этой головоломки - падение потребления", ведь "не имеет значения, насколько высоко может подняться цена - она все равно не сможет принести больше сахара", сообщает РИА Новости.