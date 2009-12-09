Тернопольский облсовет просит Кабмин и ВР 41,3 млн. грн. для аграриев

Тернопольский областной совет просит Кабинет министров Украины и Верховную Раду предоставить 41,3 млн. грн. аграриям области для компенсации процентных ставок по кредитам.

Об этом идет речь в обращении облсовета, принятом вчера вечером на пленарном заседании.

В документе, в частности, указано, что в целом нужно удешевить переходные кредиты сельскохозяйственных предприятий области на общую сумму 434,4 млн. грн. и кредиты на 207 млн. грн., полученные в этом году. «Общая потребность в компенсационных средствах составляет 51,5 млн. грн., из них по переходным кредитам – 37,3 млн. грн.», – идет речь в обращении.

При этом депутаты указывают, что доведенный для аграриев области Министерством аграрной политики Украины годовой лимит за счет общего и Стабилизационного фондов составляет 10,2 млн. грн., что лишь на 19,8% отвечает потребностям в компенсации процентных ставок. «Этим практически нарушается сама суть и содержание функционирования механизма удешевления кредитов», – отмечают депутаты.

В связи с этим, они высказали пожелание для поддержки сельхозпроизводителей области определить на государственном уровне банковские учреждения, которые будут предоставлять кредиты аграриям региона, и оставить для предприятий АПК процентные ставки на уровне 17-18% годовых, учесть потребность региона в 41,3 млн. грн. для обеспечения полного возмещения процентных ставок аграриям области в 2009 году, возобновить финансирование дотационных программ по частичной компенсации при покупке сложной сельскохозяйственной техники, посеву озимых и яровых культур, а также провести срочную выплату за посев сахарной свеклы с целью стабилизации производства сахара на отечественном рынке.