Хозяйства Харьковской обл. потратили больше 180 млн. грн.

Сельхозпредприятия Харьковской области за 11 месяцев текущего года на обновление материально-технической базы направили 182 млн. 127 тыс. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

В.ЗВЕРЕВ сообщил, что в январе-ноябре 2009 года сельскохозяйственными предприятиями области было приобретено 97 тракторов, в том числе 17 - производства ОАО «ХТЗ», 58 зерноуборочных комбайнов, 63 сеялки, 19 машин для внесения минеральных удобрений, 35 культиваторов и другого.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что лидером по закупке разной сельскохозяйственной техники является Чугуевский район, в котором на эти цели потрачено свыше 16 млн. гривен, а также Красноградский (14,5 млн. гривен) и Близнюкивский (14,4 млн. гривен) районы области.