«Чумак» запустит фабрику по производству макарон в Каховке

ЗАО «Чумак» (Херсонская обл.), один из крупнейших украинских производителей продуктов итания, запустит фабрику по производству макарон из твердых сортов пшеницы в г. Каховка (Херсонская обл.) в третьей декаде декабря 2009 г.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, строительство фабрики завершено и сейчас заканчивается монтаж оборудования.

Отмечается, что ранее макароны ТМ «Чумак» производились в России. Макароны украинского производства будут иметь новый дизайн упаковки, а в дальнейшем планируется запуск новой линейки соусов для макарон.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Чумак» планировало завершить строительство макаронной фабрики в Херсонской области до конца 2009 года. Мощности предприятия составят около 20 тыс. тонн продукции в год.

Справка УНИАН. «Чумак» – один из крупнейших производителей продуктов питания на томатной основе в Центральной и Восточной Европе и производитель кетчупа, майонеза, соусов, консервированных овощей в Украине.

Компания «Чумак» основана в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом CТУРЕНОМ и Йоханом БОДЕНОМ. Компания продает свою продукцию под одноименной торговой маркой.

«Чумак» владеет производственными мощностями и логистическим центром в Каховке (Херсонская обл.), а также имеет офисы в Киеве, Минске и Москве.