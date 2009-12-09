Carlsberg Group может закрыть один заводов в Украине

Компания Carlsberg Group, один из крупнейших мировых производителей пива, допускает возможность закрытия одного из своих пивоваренных заводов в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Славутич», принадлежащей Carlsberg Group.

В компании напомнили, что в июне 2009 года был значительно увеличен акциз на пиво, что привело к повышению цен на продукт. «На фоне низкой покупательской способности населения страны повышение цен на пиво спровоцировало еще большее падение рынка в этом году. Если давление государства на пивоваренную отрасль увеличиться, вполне вероятно, что мы будем вынуждены закрыть один из действующих заводов компании», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что компания отказалась от строительства пивзавода в Харькове.

«Ранее наша компания объявляла о намерении инвестировать средства в строительство еще одного пивоваренного завода в Украине, но в связи с сокращением пивного рынка и отсутствием перспектив его развития, мы отказались от строительства завода. В ближайшее время возвращаться к этому проекту не планируем, поскольку стремительное падение пивного рынка продолжается», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – одна из ведущих пивоваренных групп в мире, владеющая значительным портфелем пивных брендов и брендов безалкогольных напитков. В Carlsberg Breweries работает более 40 тыс. человек в 50 странах мира. Продукты компании продаются более чем на 150 рынках. В 2007 году Carlsberg Group продала более чем 115 млн. гектолитров пива.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ОАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье, киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня».

В Украине компания представляет следующие бренды: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsi», «7 UP», квас «Тарас».