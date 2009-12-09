В Крыму цены на продтовары выросли

На потребительском рынке Автономной Республики Крым в ноябре т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 1,8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, больше всего за указанный период подорожали сахар – на 17,8%, цитрусовые (11,3%), соль (9,5%), огурцы, помидоры, тыква, перец (9%). На 7,9-1,1% повысились цены на молоко, яйца, шоколад, картофель, консервированное молоко, сало, животные жиры, какао и порошковый шоколад, творог, капусту, торты, сливочное масло, шоколадные конфеты, карамель, мармелад, зефир, халву, жевательную резинку, кофе, сметану, сливки, молочные смеси для детского питания, маргарин и другие растительные жиры, кефир, ряженку, масло, кальмары и креветки.

Вместе с тем, подешевели бананы (на 5%), мясо птицы (3,6%), свинина (3,3%), свежая, охлажденная и замороженная рыба (1,9%), рис (1,7%), говядина (1,4%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%, в том числе, алкогольные напитки подорожали на 1,1%, табачные изделия - 0,1%.

Как сообщал УНИАН, на потребительском рынке Автономной Республики Крым в октябре 2009 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 0,1%.