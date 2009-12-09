«Форум спасения Киева» выступает за повышение акцизов

Общественные организации и народные депутаты Украины призывают общественность поддержать законопроекты о повышении акцизов на алкогольные напитки и табачные изделия.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный координатор общественной кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По словам народного депутата Дмитрия ВЕТВИЦКОГО, на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (регистр. № 5250, 5251 и 4067), предлагающих повысить акциз на пиво с 60 коп. до 1,2 грн., на спирт этиловый - с 34 грн. до 50 грн. за 1 литр 100%-ного спирта, и на крепленые вина - с 0,5 грн. за литр до 34 грн. за 1 литр 100%-ного спирта.

По мнению Д. ВЕТВИЦКОГО, принятие указанных законопроектов позволит снизить потребление, приведет ставки акцизного сбора в соответствие с уровнем акциза соседних стран и позволит привлечь в государственный бюджет дополнительно 5,3 млрд. грн. Он отметил, что дополнительные бюджетные поступления от повышения акцизов можно будет направить на повышение минимальной зарплаты и пенсии.