Несколько украинских сельхозкомпаний выйдут на мировые фондовые рынки

В 2010 году на международных фондовых рынках разместится несколько украинских сельхозкомпаний.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН ежегодном обзоре рынка IPO, подготовленном международной аудиторской компанией Ernst & Young.

По словам партнера, руководителя консультационных услуг по сделкам Ernst & Young в Украине Аарона ДЖОНСОНА, «глобальное восстановление активности на рынке IPO, произошедшее благодаря компаниям с развивающихся рынков, является весьма позитивным для Украины знаком в том смысле, что инвесторы снова готовы рисковать».

«Мы ожидаем, что несколько украинских компаний будут привлекать средства на международных фондовых рынках в 2010 году. В основном, это компании из сельскохозяйственного сектора, который характеризируется очень плодородными украинскими землями, но слаборазвитым земельным рынком и остается горячей темой среди международных инвесторов», - отметил он.

По словам А.ДЖОНСОНА, биржи в Лондоне и Варшаве по-прежнему являются самыми популярными для листинга украинских компаний. «Там находятся заинтересованные в наших компаниях инвесторы, и биржи имеют высокую ликвидность", - добавил он.