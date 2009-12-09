Глубокие реформы способны вывести украинский АПК на мировой уровень

Украинская аграрная отрасль имеет чрезвычайный потенциал и перспективы развития и в случае проведения глубоких современных реформ может занять достойное место на европейских и мировых рынках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО заявил во время общения с преподавателями и студентами Сумского национального аграрного университета.

«Нам не хватает одного – эффективных реформ в аграрном секторе», - сказал Президент, отметив чрезвычайно благоприятную мировую конъюнктуру цен на аграрную продукцию.

«Когда Украина получит украинского премьер-министра, когда мы способны будем провести экономические реформы, которые касаются, в первую очередь, аграрного сектора, через 3-5 лет Украина будет иметь самую современную экономику в Европе», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что последние 3-4 года наблюдалась хорошая динамика прироста инвестиций в АПК. Еще с 2000 года, отметил он, были введены определенные налоговые стимулы для аграриев – такие, как единый фиксированный налог, возмещение процентов по кредитам - что должно было способствовать развитию аграрного сектора. Президент объяснил, что при отсутствии глубоких реформ такие фискальные отношения являются ключевым инструментом для поддержки сельского хозяйства. «Как Президент я все буду делать, чтобы мы не имели «отката» налоговой политики», - заверил он.

В то же время глава государства констатировал, что действующее правительство не продемонстрировало профессиональной аграрной политики и не обеспечило финансовую поддержку АПК. Очевидно, отметил он, речь идет о «политическом непонимании того, что украинский аграрный сектор – это то, что нас может выгодно выделить на европейском рынке». «Большего вреда сельскому хозяйству ни один премьер-министр не нанес, чем премьер-министр ТИМОШЕНКО», - считает Президент. Наиболее ярким примером ошибочной аграрной политики он назвал активную поддержку правительством импорта мяса по теневым схемам, что привело к колоссальным потерям украинского животноводства.

«Нам нужен украинский премьер-министр, который увидит в украинском крестьянине один из экономических приоритетов нации», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Отдельно Президент раскритиковал продление парламентом в течение последних лет моратория на продажу земель сельхозназначения. По убеждению В.ЮЩЕНКО, следствием моратория стала криминализация при распределении земельных отношений и сокращение земель сельхозназначения в интересах политических сил, которые находятся у власти. Не «оппозиция крадет землю – властная политическая сила», - сказал он.

Президент отметил, что его не устраивает такая политика, когда глобальная реформа, которую ждет село, так и не проведена. Продолжение такого курса, по убеждению В.ЮЩЕНКО, приведет к утрате потенциала отрасли. «Имейте не популистов в правительстве – имейте профессионалов», - призвал присутствующих Президент.