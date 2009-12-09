УАК призывает КМУ быстрее разработать аграрный антикризисноый закон

Украинская аграрная конфедерация (УАК) призывает правительство быстрее разработать новую редакцию „аграрного антикризисного закона”.

Об этом говорится в открытом обращении УАК к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, которое имеется в распоряжении УНИАН.

В обращении говорится, что УАК обеспокоена негативными последствиями для агропромышленного комплекса Украины, которые несет в себе признание неконституционным Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса”.

В конфедерации пояснили, что с 1 декабря 2009 года фактически отменяется ряд чрезвычайно важных положений Закона Украины „О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”, а также Закона „О налоге на добавленную стоимость” по поддержке производителей мяса и молока путем введения специальных режимов обложения налогом на добавленную стоимость. «Это лишит украинское животноводство более 2 млрд. грн. (за год) государственной поддержки, которые именно сейчас ему необходимы в условиях тотального дефицита средств и катастрофического уменьшения объемов кредитования. Следствием этого будет дальнейшая стагнация животноводства, особенно производства молока и говядины», - заявили эксперты конфедерации.

По мнению УАК, если немедленно не вмешаться и не исправить ситуацию, «мы будем иметь необратимые негативные тенденции, которые приведут к окончательному краху в молочном и мясном скотоводстве».

«В сложившихся условиях просим объединиться вокруг максимально быстрой разработки правительством новой редакции „аграрного антикризисного закона”, его быстрого принятия Верховной Радой и подписания Президентом Украины».

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины признал не отвечающим Конституции Украины Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса“ от 4 февраля 2009 года №922–VI. Решение КСУ отменяет право перерабатывающих предприятий направлять сумму налога на добавленную стоимость, которая должна платиться в бюджет, на выплату дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям.