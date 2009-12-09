В Кировоградской обл. производство мяса сократилось

В Кировоградской области в январе-ноябре 2009 года производство мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 8,4% до 50 тыс. тонн, яиц - на 1,5% до 421,9 млн. шт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В то же время за указанный период хозяйства всех категорий области увеличили производство молока на 0,4% (всего выработано 327,7 тыс. тонн).

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой в сельскохозяйственных предприятиях составило 141,1% (в прошлом году – 104,4%).

За 11 месяцев в области увеличилась численность поголовья крупного рогатого скота на 1,7% и составила 139,4 голов, свиней – на 9,3% (240,1 тыс.), овец и коз – на 10,8% (44,2 тыс.), птицы всех видов – на 22,9% (5227,9 тыс.). В то же время количество коров сократилось на 1,5% (72,8 тыс. голов).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась продуктивность скота в сельскохозяйственных предприятиях. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) увеличился на 289 кг (на 9,3%) и составил 3410 кг. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле увеличился на 57 кг (составил 467 кг), свиней – на 17 кг (272 кг).