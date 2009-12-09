В Азовское море выпущено почти 223 тыс. штук русского осетра

В Украине в Азовское море с начала т.г. было выпущено 222,7 тыс. штук молоди русского осетра.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции Азовского моря. Согласно сообщению, молодь русского осетра была предоставлена предприятиями ООО РП «Бриз» (Бердянское водохранилище, Запорожская область), ДП «Ильич-рыбак» ОАО ММК им. Ильича (Павлопольское водохранилище, Донецкая область) и ООО «Марвей» (г. Мариуполь, Донецкая область).

В Госэкоинспекции Азовского моря подчеркнули, что искусственное воспроизводство природной популяции азовских осетровых – это единственный метод их сохранения как биологического вида Азовского моря.

Отметим, что с 2000 года и по настоящее время азовские осетровые (русский осетр, севрюга, стерлядь, шип и белуга) не являются эксплуатируемым ресурсом, величина которого достаточна для организации промысла. В связи с этим, для сохранения популяций и восстановления промышленных запасов их промысел не производится. Изъятие данных видов рыб, по соответствующим разрешениям Минприроды, может производиться только в целях искусственного воспроизводства и научно-исследовательского мониторинга, вытекающего из международных обязательств Украины.