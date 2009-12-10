Система закупки новогодних подарков провоцирует коррупцию

Система закупки новогодних подарков Фондом социального страхования создает условия для коррупции. Об этом заявила президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО, говорится в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

По ее словам, в сфере закупок новогодних подарков Фондом соцстрахования «сложилась порочная практика проведения непрозрачных конкурсов с заранее известным результатом».

А.КОВАЛЕНКО отметила, что негативные тенденции в этой области начали проявляться с 2004 года, когда закупка подарков стала централизованной. «Если раньше решения о приобретении подарков у того или иного производителя принимали региональные дирекции Фонда, то с 2004 года система была жестко централизована, а критерии отбора победителей стали непрозрачными. Все это создает надежную основу для коррупции», - считает А.КОВАЛЕНКО.

Она сообщила, что в текущем году окончательные итоги конкурса подводились в конце ноября, а уже 15 декабря все подарки должны быть доставлены региональным дирекциям Фонда. «Все прекрасно понимают, что за такой срок изготовить упаковку и сформировать такое количество подарков просто невозможно ни для кого, кроме тех, кто заранее знал результат. Ведь речь идет о 4,5 млн. подарков, или более 2 тыс. тонн продукции», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

Президент корпорации "Бисквит-Шоколад" убеждена, что конкурс на закупку подарков должен быть прозрачным, децентрализованным и проводиться в значительно более ранние сроки. «От этого выиграют все, кроме участников теневых договоренностей. Дети получат более качественные и свежие подарки, Фонд социального страхования сэкономит средства, производители получат дополнительную загрузку, а местные бюджеты – дополнительные поступления», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный комитет по защите предпринимательства утверждает, что выполнить условия тендера на поставку новогодних подарков невозможно.

По словам сокоординатора комитета Сергея КОЛОМИЙЦА, кондитеры – участники тендера уже не раз поднимали вопрос о том, что выполнить условия тендера практически невозможно. В текущем году первая информация об условиях проведения тендера на поставку новогодних подарков появилась только в первой декаде ноября.

Как рассказал С.КОЛОМИЕЦ, за один день кондитерская фабрика с большими производственными мощностями может расфасовать не более 50 тысяч новогодних подарков. На расфасовку 4,5 млн. подарков, которые планируется изготовить к новогодним праздникам, понадобится 90 дней, на производство упаковки с эмблемой фонда – 2 недели, на печатание новогодних открыток от имени Фонда – около 10 рабочих дней. При этом тендерная документация регламентирует требования к новогоднему подарку: укомплектованность определенными видами кондитерских изделий, упаковка с эмблемой фонда и открытка от его имени внутри подарка, а также гарантия от производителя, что данные подарки не поступят в розничную продажу, если они не будут реализованы. До 10 декабря подарки должны поступить в отделения Фонда в западных областях, а до 15 декабря – во все регионы Украины. Таким образом, с момента объявления тендера до конечного срока выполнения всех его условий производители имеют один месяц. В то же время, по мнению представителя комитета, для выполнения поставленных условий необходимо хотя бы три месяца. Таким образом, заведомо поставлена задача, выполнить которую невозможно. По словам С.КОЛОМИЙЦА, из года в год в таких тендерах побеждает одна компания, однако ее название он не сообщил.

Представитель Министерства труда и социальной политики пока отказалась комментировать ситуацию до полного ее выяснения.