Тростянецкий мясокомбинат возьмет 200 млн. грн. кредита

Банк "Финансовая инициатива" предоставил 200 млн. грн. кредита Тростянецкому мясокомбинату

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, решение о получении финансового кредита принято Наблюдательным советом комбината.

Кредит предоставляется на 12 месяцев под залог именных инвестиционных сертификатов, которые принадлежат имущественному поручителю, под 14% годовых.

Целевым назначением кредита является пополнения оборотных средств.

Как сообщал УНИАН, Тростянецкий мясокомбинат 2008 год завершил с прибылью 894 тыс. грн. против 11 тыс. грн. убытков в 2007 году. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 116,08%, или на 47,927 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, - до 89,215 млн. грн.

Справка УНИАН. "Тростянецкий мясокомбинат" (Винницкая обл.) введен в эксплуатацию в 1965 году, до 2001 года входил в состав ОАО "Винницамясо". После реорганизации ОАО "Винницамясо" путем выделения в июне 2000 года было зарегистрировано Открытое акционерное общество "Тростянецкий мясокомбинат". Предприятие занимается переработкой мяса и производством говядины, колбасных изделий и блочного мяса.

70,8172% акций ОАО "Тростянецкий мясокомбинат" принадлежит ООО "Финансовая группа "Галтекс" (г. Киев).