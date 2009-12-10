Госкомзем уволил 4 руководителей в Харьковской области

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам уволил руководителей четырех районных управлений Госкомзема в Харьковской области за невыполнение программы бесплатной выдачи государственных актов на право собственности на землю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомзема.

Согласно сообщению, в ходе проверки выполнения программы по бесплатному оформлению и выдаче гражданам государственных актов на право собственности на землю в Харьковской области глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ признал неудовлетворительной работу управлений Госкомзема в Барвинковском, Боривском, Великобурлуцком и Сахновщинском районах и уволил их руководителей с занимаемых должностей. Руководителям управлений Госкомзема еще шести районов области (Балаклейского, Вовчанского, Близнюковского, Дворичанского, Кегичевского, Купьянского) объявлены выговоры.

В Госкомземе отметили, что если ситуация с выполнением программы не будет исправлена до конца декабря т.г., будет рассмотрен вопрос относительно целесообразности пребывания руководителей шести райуправлений, а также руководителей Главного управления Госкомзема в Харьковской области на занимаемых должностях.