Остановлена деятельность Гайсинского рыбохозяйства

В Винницкой области остановлена деятельность предприятия «Гайсинское рыборазводное хозяйство» из-за нарушения требований природоохранного законодательства.

Об этом сказано в сообщении Министерства охраны окружающей природной среды Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, Государственная экологическая инспекция в Винницкой области приняла решение о временном запрете деятельности районного коммунального предприятия «Гайсинское рыборазводное хозяйство», связанной с промышленным выловом рыбы и использованием земельного участка под рыбоприемный пункт. Причиной данного запрета стало то, что деятельность предприятия осуществляется с грубым нарушением требований природоохранного законодательства Украины, в частности, ст. 26 Закона Украины «О животном мире», п. 6 Правил промышленного рыболовства, а также ст. 125 Земельного кодекса Украины (использование земельного участка земель водного фонда под рыбоприемный пункт без соответствующего договора аренды и его государственной регистрации).

«Ранее принятые меры не привели к устранению выявленного нарушения, поэтому вынесено решение о приостановке деятельности данного предприятия», – сказано в сообщении.