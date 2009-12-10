«Укрводка»: теневое производство может занять более 50% рынка

Ассоциация «Укрводка», объединяющая крупнейших производителей крепкого алкоголя, опасается роста теневого производства алкоголя до более 50% рынка в случае повышения ставки акцизного сбора с 34 до 50 грн. за 1 литр 100-процентного спирта.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор ассоциации Иван ЖОЛНЕР.

По его словам, после последнего повышения акциза теневое производство алкоголя выросло с 20% до 40% рынка, и дальнейшее повышение акцизов может ухудшить ситуацию.

По информации И.ЖОЛНЕРА, при повышении ставки акцизного сбора до 50 грн./л стоимость бутылки водки в рознице составит около 25 грн., а такая цена сделает более выгодным теневое производство, а также самогоноварение. Он отметил, что с 1 кг сахара, который стоит 8 грн., можно получить 1 литр самогона, при этом 0,5 л самогона продается по 8 грн. Таким образом, производители алкоголя не могут конкурировать с теневым рынком и самогоноварением.

При этом И.ЖОЛНЕР добавил, что повышение акцизов не дает запланированных поступлений в бюджет. Он сообщил, сославшись на данные Государственной налоговой администрации Украины, что за 11 месяцев было собрано лишь 3,8 млн. грн. из запланированных 5,3 млрд. грн. поступлений.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов инициируют повышение акцизов на спирт на 42% – с 34 грн. до 50 грн. за 1 литр 100-процентного спирта с 1 декабря 2009 года. Соответствующее повышение предусмотрено в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» (регистр. № 5251 от 20 октября 2009 года).

Напомним, в июле т.г. акциз на спирт уже был повышен до 34 грн./л.