На рынках Крыма цены на сельхозпродукцию выросли

На рынках Автономной Республики Крым объём продажи сельскохозяйственных продуктов в ноябре 2009 года остался на уровне октября текущего года при повышении цен на 3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в Крыму цены на свежие огурцы выросли на 85%, на свежие помидоры – на 44%, чеснок подорожал на 38%, яйца – на 14%, свежее молоко – на 12%, репчатый лук – на 10%, творог – на 9%, сливочное масло – на 8%, картофель – на 6%, свекла – на 5%, свиное сало – на 2%, сметана – на 1%.

Вместе с тем, соленые помидоры подешевели на 19%, морковь – на 11%, зерновые – на 5%, телятина и подсолнечное масло – на 3%, птица и свинина – на 2%, баранина и рыба – на 1%.

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в октябре 2009 года снизился по сравнению с сентябрём текущего года на 7%, при этом цены остались на уровне сентября 2009 года. За январь-октябрь 2009 года продажи сельхозпродуктов на рынках Крыма сократились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года при росте цен на 16,6%.