«Молочный альянс» инвестировал 50 млн. грн. в модернизацию

Холдинг «Молочный альянс», один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине, завершил модернизацию Яготинского маслозавода, инвестировав в предприятие 50 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Взяв курс на системное развитие, «Молочный альянс» на протяжении 2007-2009 гг. инвестировал в развитие производственной базы предприятий холдинга свыше 296 млн. грн. В частности, в техническое обновление Яготинского маслозавода инвестировано около 50 млн. грн.», – сообщил генеральный директор ЗАО «Молочный альянс» Сергей ВОВЧЕНКО.

Отмечается, что в рамках модернизации были установлены две новые линии по производству масла общей производительностью 5 тонн в час, линии по фасовке молока в ПЭТ-бутылки мощностью 6 тыс. бутылок в час и введены в эксплуатацию 17 новых танков для приготовления кисломолочной продукции. Это позволило увеличить производственные мощности предприятия и нарастить выпуск продукции.

«В сентябре 2009 года производство молока (в натуральных показателях) выросло на 33% по сравнению с сентябрем 2008 года, кефира – на 40%, сметаны – на 3%, ряженки – на 13%. Таким образом, за январь-сентябрь т.г. предприятие переработало 70,6 тыс. тонн молока, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2008 года», – отмечается в сообщении компании.

По информации пресс-службы, Яготинский маслозавод производит под ТМ «Яготинское» молоко, кефир, ряженку, закваски, сметану, сыры, продукцию йогуртно-десертной группы, масло.

По состоянию на сентябрь 2009 года, по оценкам компании, доля ОАО «Яготинский маслозавод» на общенациональном рынке в производстве молока составила 3%, в производстве масла – 3%.

Справка УНИАН. ЗАО «Молочный альянс» – группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 предприятий: Пырятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслокомбинат, Яготинский маслозавод, Варвамаслосырзавод и компания «Эталонмолпродукт» и ТД «Эталон», которые обеспечивают продажу продукции предприятий холдинга в Украине и за рубежом. Продукция предприятий холдинга выпускается под брендами «Молочний шлях», «Славія», «Здорово», «Златокрай», «Яготинське».