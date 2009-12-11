В Китае отмечается восстановление спроса на сою

Согласно официальным таможенным данным, по итогам ноября т.г. импорт соевых бобов в Китай составил 2,89 млн. тонн, что уступает показателю предыдущего сезона на 13%, однако на 15% превышает показатель октября, тем самым свидетельствуя о восстановлении закупочной активности импортера, сообщает АПК-Информ.

Стоит отметить, что в дальнейшем операторы рынка также прогнозируют увеличение спроса на соевые бобы озвучивая среднемесячный показатель импорта в Китай на уровне 4 млн. тонн и выше. При этом в целом, в январе-ноябре Китай импортировал 37,77 млн. тонн масличной, что на 11% больше, чем за указанный период 2008 г.

Напомним, что Китай является ведущим мировым импортером соевых бобов осуществляющим закупки масличной из США, Бразилии и Аргентины.