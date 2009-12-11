Минэкономики будет регулировать товарный биржевой рынок

Министерство экономики Украины будет регулировать товарный биржевой рынок. Соответствующей новой функцией министерство наделено постановлением Кабинета министров "О дополнении п. 4 положения о Министерстве экономики Украины", сообщает АПК-Информ.

Согласно документу, отныне Минэкономики "осуществляет функции по регулированию товарного биржевого рынка (помимо функций, относящихся в соответствии с законодательством к компетенции других центральных органов исполнительной власти) и представляет Кабинету министров Украины обобщенные предложения органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по его усовершенствованию.