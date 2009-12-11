Эксперты прогнозируют мировой дефицит кофе

Мировой дефицит кофе может наступить уже в следующем году. И как следствие повышение цен. Проливные дожди в Бразилии и Индонезии привели к неурожаю. Ситуация усугубилась еще и внутренним спросом на кофе в странах экспортерах. В 2010 объем поставок кофе может составить 125 миллионов мешков, при мировом потреблении - в 132 миллиона, сообщает Прайм-ТАСС.

Кофе может подорожать вдвое, говорят участники рынка. Мировые запасы сокращаются, а страны экспортеры снижают поставки. Лидеры рынка Бразилия, Вьетнам и Колумбия несут убытки. Проливные дожди привели к падению урожая. Кофе - биржевой товар, и при дефиците финансовые спекулянты играют на повышение.

Однако в ближайшие время прайс не сильно изменится, говорит Управляющий активами на международных рынках Компании Спектринвест Александр Душкин: "Я бы не стал очень оптимистично смотреть на быстрое изменение цен на кофе в ближайшие полгода-год, просто потому, что производство кофе не сильно изменилось. В прошлом году был рекордный совершенно урожай, и производство этого сезона будет на уровне последних 4-5 лет, среднее примерно значение. Поэтому основным драйвером в данном случае выступает именно спрос. Конечные запасы кофе на данный момент составляют примерно 17-18% к потреблению годичному. Это не основание для серьезного "бычьего" ралли на этом рынке".

Однако уже в 2010 кофеманам не хватит семи миллионов мешков зерен или почти восьми миллионов тонн кофе /в каждом мешке по 60 килограммов/. С каждым годом спрос на этот напиток растет. Если с октября 2008 - по сентябрь 2009 потребление кофе составило 130 миллионов мешков, то в следующем году по прогнозам аналитиков, цифра вырастет на 2 миллиона. Причем экспортеры готовы дать всего 125 миллионов. А значит, кофе подорожает, сказал в интервью Business FM ген директор компании "Гранд" Александр Борисов: "Цены зависят не только от кофе, а от курса - какой курс будет бразильского Реала. Я думаю, что с учетом всех факторов - дефицит, курс Бразилии, бразильского Реала такой твердый сильный и рост потребления в мире, возможно повышение цен на конечный продукт на 20-30%, хотя цена на зеленые зерна, бывали колебания и до 50%".

Ситуацию на рынке могут исправить только инвесторы. Однако в последние годы, кофейные плантации бизнесменам стали не интересны. Причина - падение цен на зеленые зерна. Больше всех на этом потеряла Мексика. Фермерам пришлось перейти на другие виды сельхозпродукции. Кофейный бизнес - инструмент долгосрочный. Плодоносить молодое дерево начинает максимум через два-три года, и мероприятие затратное, зерна собираются вручную. Объем кофейного рынка оценивается в 24 миллиарда долларов в год, на Россию приходится полтора миллиарда. Однако в отличие от европейцев россияне предпочитают растворимый кофе. Из десяти чашек только одна наполняется из турки.