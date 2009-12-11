USDA повысил прогноз мирового производства кукурузы

Согласно декабрьским оценкам USDA, мировое производство кукурузы в сезоне-2009/10 составит 790,17 млн. тонн, что превышает предыдущий прогноз аналитиков - 789,73 млн. тонн, однако все же ниже показателя 2008/09 МГ - 791,63 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

При этом прогноз производства зерновой для Бразилии, как и прежде, составил 51 млн. тонн, что соответствует прошлогоднему урожаю. Объемы производства кукурузы в Аргентине и Китае в 2009/10 МГ также были оставлены без изменений — соответственно, на уровне 14 и 155 млн. тонн.

В свою очередь, оценка мирового потребления кукурузы в 2009/10 МГ вновь была озвучена минсельхозом на уровне 803,27 млн. тонн. При этом прогноз переходящих запасов зерновой был скорректирован в сторону снижения на 70 тыс. тонн — до 132,34 (132,41) млн. тонн, что также на 9% (13,1 млн. тонн) ниже уровня запасов прошлого сезона (145,44 млн. тонн).