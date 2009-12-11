Минсельхоз США улучшил прогноз урожая зерна в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в декабре улучшило прогноз урожая зерна в Украине в 2009 году на 0,5 млн тонн по сравнению с ноябрьским прогнозом — до 44,95 млн тонн за счет повышения оценки сбора кукурузы, сообщает Агро Перспектива.

Согласно обнародованной информации USDA, урожай фуражного зерна ожидается на уровне 24,45 млн тонн против 26,22 млн тонн в 2008 году, в том числе кукурузы — 10,5 млн тонн против 11,4 млн тонн. Оценка урожая пшеницы оставлена неизменной — 20,5 млн тонн по сравнению с 25,9 млн тонн в прошлом году. Благодаря улучшению прогноза урожая кукурузы и предположению о сокращении ее переходных запасов к следующему маркетинговому году (МГ) американские эксперты повысили прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2009/2010 МГ (июль 2009 года — июнь 2010-го) с 4 млн тонн до 5 млн тонн. В целом они ожидают в этом МГ экспорта из Украины 11,02 млн тонн фуражного зерна и 9 млн тонн пшеницы. Это ниже показателей экспорта зерна из Украины в прошлом маркетинговом году, по итогам которого экспорт пшеницы достиг 13,04 млн тонн, фуражного зерна — 11,91 млн тонн, в том числе кукурузы — 5,5 млн тонн. В целом USDA в декабре ухудшило прогноз мирового экспорта пшеницы по сравнению с оценками предыдущего месяца — со 125,32 млн тонн до 124,67 млн тонн, экспорта фуражного зерна — со 109,74 млн тонн до 109,65 млн тонн. В прошлом году экспорт пшеницы, по данным американского министерства, составил 142,29 млн тонн, фуражного зерна — 109,6 млн тонн.