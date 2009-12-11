„Луи Дрейфус Коммодитис Украина” прекратила закупки зерна

Компания „Луи Дрейфус Коммодитис Украина”, дочерняя компания Louis Dreyfus Negoce S.A.(Франция), полностью прекратила закупки зерна на внутренних элеваторах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации.

По мнению специалистов, причина остановки закупок – беспрецедентное невозмещение НДС. «Такое же положение с НДС и у всех других экспортеров зерна из Украины, суммарная задолженность перед которыми, по оценкам рынка, составляет около 3,5 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

"Этого надо было ожидать. Очевидно, не могут зерновые компании бесконечно отвлекать свои оборотные средства в „дебиторку” по НДС, вот и сворачивают „гривневые” закупки. Ничего хорошего от такого поворота событий ожидать не приходится, поскольку на закупку зерна только в валюте, а, следовательно – только в портах, могут перейти, и уже в значительной степени перешли, и другие компании», - отметил директор УАК Сергей СТОЯНОВ.

«Что же тогда делать, и как продавать зерно десяткам тысяч товаропроизводителей? И что при этом будет с внутренними ценами на зерно?», - опасается С.СТОЯНОВ.

По оценкам экспертов УАК, потенциал экспорта зерна из Украины в сезоне 2009/10 составляет 23-24 млн. тонн, экспортировано с начала сезона свыше 12 млн. тонн.