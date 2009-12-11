В Херсонской области цены на зерновые в ноябре выросли

В Херсонской области цены на зерновые культуры в ноябре т.г. выросли к уровню среднегодовых на 8,4% - до 964,3 грн. за тонну

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, средние цены зерновых культур, которые предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-ноябре т.г. составляли 889,9 грн. за тонну. В том числе, за пшеницу – 904,2 грн., ячмень – 719,6 грн., семечки подсолнечника – 1908,7 грн., сою – 2382 грн, рапс – 2341,1 грн за тонну.

В ноябре текущего года эти предприятия покупали зерновые культуры в среднем по 964,3 грн. за тонну, в том числе пшеницу – 907,2 грн, ячмень – 658,1 грн, семечки подсолнечника – 1945,6 грн, сою – 2167,6 грн.