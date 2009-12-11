В Херсонской области производство мяса сократилось

В Херсонской области за 11 месяцев т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, производство молока увеличилось на 0,7%, а мяса и яиц - уменьшилось на 5,7% и 15,6% соответственно.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, за указанный период хозяйствами всех категорий выработано 61,1 тыс. тонн мяса в живом весе, молока 300,8 тыс. тонн, яиц – 344,6 млн. штук.

В частности, в январе-ноябре т.г. в сельскохозяйственных предприятиях производство молока увеличилось на 11,3%, а мяса и яиц - уменьшилось на 1,9% и 28,6 % соответственно.

Средний надой молока от одной коровы, рассчитанный по среднему поголовью коров молочного стада, по сравнению с январем-ноябрем 2008 г., увеличился на 450 кг до 3 791 кг.