В Херсонской области поголовье КРС сократилось на 5,7%

В Херсонской области за 11 месяцев т.г., по сравнении с аналогичным периодом 2008 г., поголовье крупного рогатого скота сократилось на 5,7%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, за указанный период во всех категориях хозяйств поголовье КРС сократилось на 5,7% (до 140 тыс. голов), в том числе коров – на 1,6% (до 85,8 тыс. голов).

В то же время, поголовье свиней увеличилось на 8,4% (до 216,4 тыс. голов), овец и коз – на 0,1% (до 70,4 тыс. голов) и птицы - на 3% (4,745 млн. голов).