Завтра в Украине небольшой снег

Завтра в Украине местами ожидается небольшой снег, в восточных областях умеренный, в Крыму и Приазовье мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах Украины, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; в Крыму ночью около 0°, на Южном побережье до 5° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза. В Киевской области в субботу ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° мороза.