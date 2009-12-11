Саммит ЕС пересмотрит единую аграрную программу союза

Евросоюз приступает с 2010 г к переговорам о пересмотре бюджета и структуры финансирования крупнейшей единой программы ЕС - аграрной. Об этом говорится в заключительном документе проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, ее пересмотр откладывался в течение нескольких лет из-за сопротивления тех стран, которые получают из нее крупные компенсационные выплаты.

Однако сейчас сторонникам реформы этой программы удалось, наконец, поставить ее в повестку дня дискуссий. В их центре будет находиться единый аграрный бюджет ЕС на 2014-2020 гг. Сейчас он ежегодно достигает суммы 184 млрд долл, что представляет 1 проц ВВП ЕС. Эта программа составляет 40 проц от общего бюджета ЕС. Наибольшие выплаты из нее получает Франция, за ней следуют Ирландия и Польша.

Еврокомиссия добивается изъятия из аграрной программы значительных средств и их направление на разработку новейших и наукоемких технологий, в том числе на развитие альтернативных источников энергии.