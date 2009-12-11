Лидеры ЕС будут выделять по 2,4 млрд. евро развивающимся странам

Лидеры ЕС договорились на протяжении 2010-2012 годов выделять по 2,4 млрд. евро для адаптации к климатическим изменениям развивающихся стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредерик РАЙНФЕЛЬДТ после завершения заседания Европейского совета.

“Мы договорились предоставлять 2,4 млрд. евро ежегодно, и этот взнос будут делать все страны-члены и Еврокомиссия”, - сказал он.