В Херсонской обл. запасы зерна выросли на 26,4%

В Херсонской области, по состоянию на 1 декабря т.г., на предприятиях по хранению и переработке зерновых и масляных культур, было в наличии 440 тыс. тонн зерновых, что на 26,4% больше, чем на 1 декабря 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в том числе запасы пшеницы составили 305,9 тыс. тонн, ячменя – 100 тыс. тонн, семечки подсолнечника – 126,5 тыс. тонн, сои – 29,2 тыс. тонн, рапса – 15,1 тыс. тонн.

Из общего количества зерна непосредственно на предприятиях, которые занимаются хранением, на 1 декабря т.г. было в наличии 282,1 тыс. тонн зерновых культур, в том числе 190,4 тыс. тонн пшеницы, 78,3 тыс. тонн ячменя, 80,7 тыс. тонн семечки подсолнечника, 3,9 тыс. тонн сои и 8,3 тыс. тонн рапса.

На перерабатывающих предприятиях области на 1 декабря было в наличии 157,9 тыс. тонн зерновых культур, в том числе 115,6 тыс. тонн пшеницы, 21,7 тыс. тонн ячменя, 45,8 тыс. тонн семечки подсолнечника, 25,3 тыс. тонн сои и 6,8 тыс. тонн рапса.

С начала года на хранящие и перерабатывающие предприятия области поступило 1,36 млн. тонн зерновых культур, в том числе 793,3 тыс. тонн пшеницы, 200,4 тыс. тонн кукурузы, 299,7 тыс. тонн ячменя, 758,5 тыс. тонн семечки подсолнечника, 169,9 тыс. тонн сои, 142,7 тыс. тонн рапса.

Из общего количества зерна 195 тыс. тонн (или 14,3%) переработано на муку, крупы и комбикорма, а из общего количества подсолнечника 432,1 тыс. тонн (или 57%) переработано на масло.