УКАБ обеспокоен отменой налоговой поддержки аграриев

Эксперты обеспокоены отменой налоговой поддержки аграриев. Такое мнение высказали эксперты Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), говорится в сообщении УКАБ.

По словам президента УКАБ Алекса ЛИССИТСЫ, программы прямой бюджетной поддержки, а также финансирование антикризисных мероприятий через Стабилизационный фонд Государственного бюджета, не оправдывают ожиданий аграриев. «Сельхозпредприятия просто перестают верить в возможности государства выполнять взятые через бюджет обязательства», - отметил А.ЛИССИТСА.

В таких условиях, считают в УКАБ, особое значение приобретает налоговая поддержка аграриев с использованием фиксированного сельскохозяйственного налога и льгот по налогу на добавленную стоимость.

«Решения о продлении и усовершенствовании налоговой поддержки, принятые Верховной Радой Украины в октябре 2008 года и в феврале 2009 года, стали наиболее эффективной и едва ли не единственной действенной антикризисной мерой в АПК Украины», - отметил руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА. По мнению В.ЛАПЫ, ни малоэффективные нормы, касающиеся пролонгации кредитов, ни косметические изменения в программах государственной поддержки, ни, тем более, продолжение и без того действующего земельного моратория не могут классифицироваться как антикризисная политика.

В УКАБ высказали серьезную обеспокоенность в связи с приостановлением действия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предупреждении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса», который предусматривал налоговую поддержку наименее обеспеченным слоям сельхозпроизводителей, а именно личным подсобным хозяйствам.

По оценкам экспертов УКАБ, если действие налоговой поддержки не будет возобновлено, селяне потеряют на каждой гривне дохода от реализации молока более 25 коп., на гривне от реализации мяса - 20 коп. «Подсобные хозяйства уже побаиваются везти скот на забой из-за возможной потери дотаций, - отмечает эксперт УКАБ по рынку мяса и мясопродуктов Елизавета СВЯТКИВСКАЯ, - и существует риск того, что в случае потери льгот они просто будут компенсировать недополученные доходы за счет повышения цены. Как видим, оно может составить 20-25%».

Специалисты ассоциации также акцентировали внимание на возможных негативных последствиях изменения механизма начисления дотаций производителям молока и мяса. «Важно, чтобы доходы от реализации и налоговых льгот поступали подсобным хозяйствам постоянно, - отмечает В.ЛАПА, - поскольку что такое поддержка через бюджет, мы уже убедились в этом году».

В связи с этим в УКАБ надеются, что Верховная Рада как можно быстрее возобновит действие льгот по налогу на добавленную стоимость для личных подсобных хозяйств, в редакции, которая действовала до решения Конституционного Суда.