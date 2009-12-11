На Тернопольщине вспахано 181,4 тыс. га зимней зяби

На Тернопольщине вспахано 181,тыс. га зимней зяби. Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, это составляет 102% от прогноза. По ее данным, 42,1 тыс. га из общего количества вспаханной составляет глубокая зябь под сахарную свеклу.

Сверхплановую пахоту, по словам М.ДЕРМАНСКОЙ, обеспечили те хозяйства, которые взяли в аренду необрабатываемые земли, уничтожали на них сорняки, а пользуясь благоприятными погодными условиями, еще и решили перепахать землю на зиму.

В целом посевные площади области, которые обрабатываются аграрными предприятиями, составляют 490 тыс. га. Сравнительно с прошлым годом эти площади увеличились на 12 тыс. га.

М.ДЕРМАНСКАЯ также заметила, что 84% посевных площадей озимых уже во второй раз обработано отравой против мышей. «Не исключено, что если будет теплая погода, то будем травить и третий раз. Ведь может быть, выживет одна-две мыши, а за три недели они уже дают потомство в 5-6 мышей», – объяснила потребность очередной обработки М.ДЕРМАНСКАЯ.