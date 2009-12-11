Аграрии Тернопольской обл. собрали 253,2 тыс. тонн кукурузы
16:57, 11 декабря 2009Агро
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В текущем году
Аграрии Тернопольской области завершили сбор кукурузы, намолотив с 42,5 тыс. га 253,2 тыс. тонн зерна.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, средняя урожайность составила 59,5 ц/га, что на 5% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
«Погода способствовала наливу зерна, для кукурузы много солнца – это важно. К тому же, ежегодно аграрии улучшают сорта», – пояснила Г.ДЕРМАНСКАЯ.
Она также уточнила, что в регионе отмечены потери урожая кукурузы, вызванные замедленным темпом сбора из-за ограниченных возможностей хозяйств по сушке зерна.
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