Аграрии Тернопольской обл. собрали 253,2 тыс. тонн кукурузы

Аграрии Тернопольской области завершили сбор кукурузы, намолотив с 42,5 тыс. га 253,2 тыс. тонн зерна.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, средняя урожайность составила 59,5 ц/га, что на 5% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

«Погода способствовала наливу зерна, для кукурузы много солнца – это важно. К тому же, ежегодно аграрии улучшают сорта», – пояснила Г.ДЕРМАНСКАЯ.

Она также уточнила, что в регионе отмечены потери урожая кукурузы, вызванные замедленным темпом сбора из-за ограниченных возможностей хозяйств по сушке зерна.