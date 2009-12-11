В хозяйствах Винницкой обл. поголовье свиней увеличилось

В хозяйствах всех категорий Винницкой области за 11 месяцев текущего года поголовье свиней возросло на 6,6% или на 24,233 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 391,4 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 384 тыс. голов, в т.ч., поголовье коров – на 2,8% - до 188,4 тыс. голов.

Кроме того, увеличилось поголовье овец и коз на 3% - до 43,3 тыс. голов, а птицы – сократилось на 0,2% - до 10,057 млн. голов.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области в 2008 году уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,9%, в т.ч. коров - на 2,1%; свиней - на 11,9%, тогда как поголовье овец и коз возросло на 5,6%, птицы - на 4,2%, по сравнению с 2007 годом.