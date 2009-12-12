В Украине наблюдается рост закупочных цен на молоко

Закупочные цены на молоко в Украине за последний месяц выросли на 13,6-45% в зависимости от регионов, сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, сообщает АПК-Информ.

"За последний месяц закупочные цены на молоко от населения выросли до 2,5-3,2 грн/л, а были до 2,2 грн/л, от сельскохозяйственных предприятий – до 3,5-4,1 грн/л, были до 3 грн/л", - сказал он 11 дкабря.

По словам В.Чагаровского, такой рост связан с дефицитом молочного сырья на внутреннем рынке, составляющим примерно 100 тыс. тонн в месяц, а также отменой с 24 ноября 2009 г. специального режима возмещения НДС при реализации молока на переработку. Помимо того, В.Чагаровский отметил, что на ценовую ситуацию повлияло повышение стоимости на внешних рынках экспортируемых Украиной твердых сыров и сухого обезжиренного молока. Он объяснил, что в связи с этим предприятия, имеющие возможности экспорта этой продукции, предлагают за молочное сырье более высокую цену.

В.Чагаровский считает, что подорожание сырья приведет к росту цен на молокопродукты. Однако, по его мнению, он будет меньшим, чем на молоко, из-за ограниченной покупательской способности населения. В.Чагаровский прогнозирует, что до конца декабря молочные продукты подорожают на 5-10%.

По его мнению, рост закупочных цен на молоко может продолжиться до конца января 2010 г., после чего смениться их снижением.

Ранее Союз молочных предприятий Украины заявил о необходимости срочного возобновления специального режима взимания НДС при реализации молока, действие которого было отменено вследствие признания Конституционным судом неконституционным так называемого аграрного антикризисного закона.

Как сообщалось, 1 декабря Конституционный суд обнародовал решение от 24 ноября 2009 г. о признании неконституционным закона Украины №922 от 4 февраля 2009 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса".

Закон, признанный неконституционным в целом, содержал ряд норм, среди которых наиболее важные – продление специального режима взимания НДС и фиксированного сельхозналога.

По данным Госкомстата за 10 месяцев Украина произвела 10,2 млн тонн молока, что на 1,2% меньше, чем в январе-октябре-2008.