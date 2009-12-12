ГНАУ приостановила возмещение НДС экспортерам зерна

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) приостановила возмещение экспортерам зерна налога на добавленную стоимость (НДС) через Аграрный фонд, сообщил источник в Министерстве аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

"Возмещение НДС экспортерам зерна через Аграрный фонд сейчас не осуществляется", - сказал собеседник 11 декабря.

По его словам, в настоящее время долги перед зернотрейдерами по заключенным с Аграрным фондом контрактам в рамках утвержденного в этом году механизма возмещения НДС составляют почти 600 млн. грн.

Источник отметил, что не располагает информацией относительно причин приостановки возмещения НДС экспортерам зерна.

Операторы зернового рынка агентству подтвердили, что в настоящее время им НДС через Аграрный фонд не возмещается.

Как сообщалось, правительство Украины в феврале т.г. утвердило схему возмещения трейдерам НДС зерном через Аграрный фонд. Она предполагает, что Аграрный фонд продает трейдерам зерно на Аграрной бирже по средневзвешенным ценам, сложившимся на протяжении трех предыдущих торговых сессий, но не ниже цены закупки зерна с учетом расходов, связанных с его хранением. Сам взаимозачет должен проводиться через счета Госказначейства в течение одного операционного дня.

По оценкам экспертов, долг государства перед экспортерами зерна по НДС составляет около 3,5 млрд. грн.