Новый законопроект о предотвращении влияния финкризиса на АПК

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №5429 от 10.12.09 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негатиных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса, сообщает АПК-Информ.

Соответствующий документ в Верховной Раде зарегистрировали нардные депутаты С.Терехин, М.Катеринчук, Д.Святаш.

Проект закона подготовлен в связи с тем, что решением Конституционного суда Украины от 24 ноября 2009 г. №29-рп/2009 Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса" от 4 февраля 2009 г. №922 признан не соответствующим Конституции Украины. Таким образом, агропромышленный комплекс остается без надлежащей государственной поддержки.

Законопроект предполагает введение нормы о том, что сумма НДС, которая выплачивается в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию и другую продукцию переработки, направляется на выплату дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за проданные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо в живом весе в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Кроме того, предполагается дополнить законы «О налоге на добавленную стоимость», «О налогообложении прибыли предприятий» и «О фиксированном сельскохозяйственном налоге» нормой относительно неограничения срока действия специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства и фиксированного сельскохозяйственного налога.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в законы "О налоге на добавленную стоимость" и "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".