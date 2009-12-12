МФК намерен инвестировать 60 млн. долл. в агропроекты Украины

Международная финансовая корпорация (МФК) собирается в 2009/10 МГ вложить в аграрные проекты Украины $60 млн. Об этом сообщил советник по инвестициям отдела агробизнеса представительства МФК в Украине Вадим Кодрян, сообщает АПК-Информ.

"Мы также готовы войти в акционерный капитал компаний, однако при условии, что другие акционеры будут делить с нами риски и также будут вкладывать в развитие. Кроме того, мы не собираемся сидеть в акционерном капитале, для нас должна быть четкая перспектива выхода. Например, бывают маленькие компании, после реализации проекта ее капитализация будет недостаточной для выхода на биржу или для продажи стратегическому инвестору. Однако даже при соблюденных условиях направление бизнеса может нас не заинтересовать. К каждому проекту мы подойдем индивидуально», - сообщил В.Кодрян.

По его словам, сейчас в активной стадии находится только три аграрных проекта. "В отношении этих проектов совет директоров МФК принял положительное решение. Еще 3-4 проекта заинтересовали корпорацию и сейчас изучаются", - отметил представитель МФК.

При выборе компании МФК будет обращать внимание на финансовую отчетность (прозрачность, прибыльность), социальное и экологическое значение проекта.

По его словам, в конце 2008 г. финансирование проектов было приостановлено для выяснения последствий мирового кризиса. В середине 2009 г. было принято решение о финансировании программ, в том числе развития аграрного сектора.